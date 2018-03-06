Как сестры: Зои Кравиц пришла на вечеринку Vanity Fair с мамой

Сегодня, 11:30

Зои Кравиц и Лиза Боне побывали на оскаровской вечеринке

Зои Кравиц на Vanity Fair Oscars Party. Фото: AFP
Зои Кравиц на Vanity Fair Oscars Party. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018", давно стали известны имена всех триумфаторов

После церемонии вручения прошла традиционная вечеринка Vanity Fair Oscars Party. На ней присутствовали не только актеры, режиссеры и продюсеры, приглашенные на "Оскар", но и знаменитые модели и светские львицы.

На мероприятии также побывала 29-летняя актриса Зои Кравиц с 50-летней мамой, также актрисой, Лизой Боне. Зои – дочь Лизы от брака со знаменитым американским певцом и автором песен Ленни Кравицом.

На мероприятии Зои предстала в черном наряде от Saint Laurent.

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Фото: AFP

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Фото: AFP

Напомним, сайт "Сегодня" делал подборку знаменитостей, которые для "Оскара-2018" выбрали платье с откровенным декольте.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.
оскар, Зои Кравиц, Vanity Fair
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Источник:

"Сегодня"

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