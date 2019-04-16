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Как сейчас выглядят звезды "Друзей" Кортни Кокс и Лиза Кудроу

Актрисы поделились милыми совместными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Актеры из сериала "Друзья"
Актеры из сериала "Друзья"
Фото: Getty Images

Знаменитые американские актрисы, звезды популярного сериала "Друзья" Лиза Кудроу и Кортни Кокс – подруги не только в сериале, но и в жизни. На своих страницах в Instagram Лиза и Кортни, сыгравшие Фиби и Монику на экране, опубликовали трогательные совместные фото.

Лиза Кудроу и Кортни Кокс
Лиза Кудроу и Кортни Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Съемки сериала давно завершились, а 55-летняя Лиза и 53-летняя Кортни до сих пор очень дружны. В комментариях поклонники актрис отметили, что им приятно видеть "счастливых Монику" и Фиби", а также многие до сих пор скучают по всеми полюбившемуся сериалу "Друзья".

Лиза Кудроу и Кортни Кокс
Лиза Кудроу и Кортни Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Отметим, что сериал "Друзья" радовал телезрителей с 1994 по 2004 год. Было снято 10 сезонов, в общей сложности 236 эпизодов. Он с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и приобрёл множество поклонников.

Ранее стало известно, будет ли продолжение у сериала "Друзья".

Напомним, ранее сериал "Друзья" превратили в мюзикл. А недавно звезды сериала встретились на популярном телешоу.

Кортни Кокс дружит не только с Лизой Кудроу, но ис еще одной их коллегой по цеху – Дженнифер Энистон. Историю дружбы Энистон и Кокс смотрите в видео ниже:

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друзья Кортни Кокс Лиза Кудроу
Источник: Сегодня
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