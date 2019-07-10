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Как Тарас Тополя учил Лилию Ребрик приемам кудо: видео

Тарас Тополя стал звездным соведущим программы "Ранок з Україною"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Тарас Тополя стал соведущим программы "Ранок з Україною"
Тарас Тополя стал соведущим программы "Ранок з Україною"
Фото: Instagram/ranok_ua

10 июля лидер популярной группы "Антитила" Тарас Тополя стал звездным соведущим программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина". Певец рассказал о своем интересном хобби и провел мастер-класс самозащиты для женщин.

"Я всегда удивляюсь, как ведущим утренних эфиров удается так бодро держаться в кадре, шутить и улыбаться, когда люди только открывают глаза. И сегодня мне в очередной раз пришлось на себе это почувствовать. И мне понравилось! Сначала было волнение, а потом пошло все легко. Да и с Лилией очень комфортно и весело работать, она несколько раз спасла меня в эфире, когда я не успевал сориентироваться, что делать в следующую секунду", – поделился впечатлением лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Тарас Тополя и Лилия Ребрик
Тарас Тополя и Лилия Ребрик
Фото: Instagram/ranok_ua

Артист признался, что занятия кудо занимают важное место в его жизни – Тарас занимается боевым единоборством уже далеко не один год. В эфире утренней программы музыкант не только продемонстрировал свои умения, он еще и научил ведущую "Ранку з Україною" Лилию Ребрик приемам самообороны для женщин.

"Главный удар, которому стоит научиться женщинам – это удар ногой в пах. Он делается очень просто, – демонстрируя технику удара, комментирует Тарас Тополя в эфире канала "Украина". – Но вы же понимаете, что главный ваш козырь – это шарм и умение коммуницировать".

INSTAGRAM (@ranok_ua)

А вот на вопрос Лилии, приходится ли певцу использовать эти навыки на практике, Тарас ответил: "Иногда приходится. Но все же чаще я пою и общаюсь с людьми", – поделился лидер группы "Антитела".

Напомним, в течение месяца программа "Ранок з Україною" традиционно приглашает звезд, для того чтобы узнать все новости о самых известных людях страны и сделать любимые утра еще интереснее. Кто будет следующим звездным соведущим – узнавайте в социальных сетях программы. А также принимайте участие в розыгрышах подарков от любимых артистов.

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