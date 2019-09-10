Как трогательно! Принц Уильям показал архивное фото принцессы Дианы

Герцог опубликовал ранее неизданное фото Леди Ди

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Принц Уильям вместе со своим братом принцем Гарри редко публично говорят о смерти матери – принцессы Дианы, которая трагично погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Иногда наследники престола публикуют фотографии с мамой, но это бывает редко и в честь годовщины ее смерти или дня рождения.

Узнайте, могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

Однако герцог Кембриджский сделал исключение и опубликовал на официальной странице в Instagram архивную фотографию, на которой запечатлен счастливый момент 1988 года – еще совсем маленький внук Елизаветы II с братом Гарри и кузенами Питером и Зарой Филлипс играют на старой пожарной станции. В кадр также попала и принцесса Диана, которая и устроила детям прогулку по территории Сандрингемского дворца.

Архивный снимок 1988 года Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, что недавно известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

Также Сегодня.Lifestyle вспомнили лучшие наряды леди Ди, которые остаются в тренде и до сих пор. Принцесса Диана всегда выглядела элегантно, красиво и модно. Она не боялась экспериментировать с образами и часто выбирала яркие наряды, а ее канонические образы остались вне времени и тенденций.

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