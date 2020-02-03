"Как туфли, которые натерли ноги": Ольга Фреймут высказалась об отношениях с отцом Златы

Телеведущая призналась, общается ли она с британцем Нилом Митчеллом

Ольга Фреймут и Злата Митчелл Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно потеряла подругу в ДТП под Киевом, рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим супругом и отцом первой дочери Златы Митччел. Отметим, что на данный момент звезда состоит в браке с Владимиром Локотко и воспитывает двоих общих детей – сына Валерия, дочь Евдокию, а также Злату от первого гражданского супруга.

С отцом своей дочери и первым гражданским мужем Нилом Митчеллом Ольга познакомилась в Британии. И будучи уже беременной, телезвезда приняла решение уйти от возлюбленного. Сначала она арендовала квартиру в Лондоне, а потом и вовсе вернулась в Украину. Свои отношения с экс-супругом Фреймут очень редко комментирует, но на днях звезда ответила подписчице в Instagram на вопрос, поддерживает ли она отношения с отцом Златы.

Ольга Фреймут о взаимоотношениях с отцом Златы

"Нет. Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни. Как те туфли, которые в свое время натерли ноги да и еще вышли из моды", – рассказала Ольга Фреймут.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут растрогала признанием о своем коллеге – Сергее Притуле.

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