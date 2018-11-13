Как украинка готовится к "Мисс мира-2018" в Китае – фото

Леонила Гузь показала, как проводит дни в городе Санья

Леонила Гузь. Фото: instagram.com/leonila.guz

Представительница Украины на "Мисс мира-2018" Леонила Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина 2018", на прошлой неделе отправилась в Китай, где уже 8 декабря состоится конкурс.

19-летняя украинская красавица активно делится в своем Instagram фото и показывает, как проходит ее подготовка к международному конкурсу. Так, буквально несколько дней назад Леонила прибыла в город Санья.

Как сообщила Гузь, здесь участницы конкурса записывали презентационное видео. "Мне впервые парень делал прическу", – призналась девушка.

Леонила Гузь в Китае Фото: instagram.com/leonila.guz

Не обошлось и без горячих фото. Красавица показала, как позировала на пляже.

Леонила Гузь в Китае Фото: instagram.com/leonila.guz

Также Леонила позировала на балконе одного из небоскребов. "Наслаждаюсь каждым моментом!" – поделилась Гузь.

Леонила Гузь в Китае Фото: instagram.com/leonila.guz

Сегодня же у участниц конкурса быль день талантов. Наша участница танцевала. "Сегодня день талантов! У меня был танец, который мне помог подготовить Данил Демехин", – рассказала красавица.

Леонила Гузь в Китае Фото: instagram.com/leonila.guz

Напомним, конкурс "Мисс Украина-2018" прошел еще 20 сентября. По итогам голосования жюри победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако, как выяснилось позже, из-за обмана организаторов девушка была дисквалифицирована. Вероника скрыла тот факт, что у нее есть маленький сын и она уже была замужем.

Во время телеэфира финала конкурса 30 сентября была переизбрана "Мисс Украина-2018". Ею стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.