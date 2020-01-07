Как украинские звезды отмечают Рождество: праздничные фото

Узнайте в нашей подборке, где и с кем проводят праздник артисты

Ольга Сумская с дочкой Анной Фото: instagram.com/olgasumska

В Украине сегодня, 7 января, отмечается светлый праздник – Рождество Христово 2020. Это семейный день и многие украинские звезды решили не отставать от традиций, отмечая християнский праздник в семейном кругу.

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Украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов встретили Рождество 2020 на отдыхе на Сейшельских островах. Знаменитость опубликовала на своей странице праздничное фото с супругом и поздравила поклонников с праздником.

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"С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!" – написала Екатерина.

Судя по фото, артисты оставили своего маленького сына в Украине и отправились на отдых вдвоем.

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками теплыми фото с рождественской фотосессии возле елки, на которых позирует вместе с супругом Сеит-Бекировым и их общим сыном Эмиром-Рахмановым.

"С Рождеством всех, кто празднует!" – поздравила подписчиков звезда.

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Еще одна исполнительница – Злата Огневич – решила также, как и Екатерина Осадчая, отправиться в теплые края. Рождество артистка отмечает на берегу Индийского океана.

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Знаменитая пара Потапа и Насти Каменских также предпочла праздновать Рождество заграницей. Так, артисты поделились солнечными фото с Мексики.

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Украинская актриса Ольга Сумская в канун Рождества опубликовала семейные фото и поделилась рецептом своей фирменной кути. По традиции, знаменитость предстала в вышиванке от украинского дизайнера.

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Популярный певец, который в 2019 году собрал НСК "Олимпийский", MONATIK вместе со своей супругой Ириной и сыновьями отправились в теплые края. Правда, артист не афиширует, где именно его семья сейчас отдыхает.

Под опубликованными семейными кадрами артист лаконично написал: "Всех с праздником".

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Понежится на солнце и подышать свежим океаническим воздухом решила и украинская певица Слава Каминская. После громкого развода с супругом Эдгаром Каминским звезда отправилась вместе с детьми – Лаурой и Леонардом – на Сейшелы.

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