В Киеве прошел UPark Festival-2018: как это было

На сцене фестиваля впервые в Украине выступили британские легенды Gorillaz и Massive Attack

UPark Festival. ONUKA. Фото: пресс-служба

25-26 июля в Киеве отгремел фестиваль UPark Festival-2018. За два дня его лайн-ап объединил артистов, которых сегодня не услышишь на украинском радио, но именно они в глобальном контексте задают вектор культурного развития.

Здесь свою музыку презентовали Massive Attack Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO и ONUKA. После своих выступлений их можно было встретить прямо под сценой – уже в качестве гостей. Группа ONUKA слушала Bonobo, а музыканты Bonobo поддерживали Massive Attack. Вместе со всеми – и Джамала, и Сергей Жадан, а также Святослав Вакарчук.

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 1/27

Специальные гости шоу – американское хип-хоп трио De Le Soul. Вместе с Gorillaz они исполнили трек Superfast Jellyfish и тот самый Feel Good Inc., от которого вибрировал, кажется, даже купол Верховной Рады.

Напомним, в ботсаду в Киеве прошел грандиозный концерт от телеканала "Украина". На сцене масштабного шоу "З Днем народження, Україно!" выступили самые популярные украинские артисты. Именно здесь известный украинский певец Олег Винник представил свою новую композицию "Вишиванка", созданную специально ко Дню независимости.