"Как в парике": Алина Гросу сменила имидж

24-летняя певица поделилась новыми фото

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, у которой во время выступления на концерте-награждении главных хитов года "Музыкальная платформа" оголилась грудь, решила начать 2020 год с изменениями в имидже.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

Так, на своей странице в Instagram украинская исполнительница поделилась свежим фото, на котором предстала в новом амплуа – с длинной челкой. Многие подписчики предполагают, что это прицепная деталь, а внешность 24-летняя артистка преобразила ради нового проекта. Многие из поклонников засыпали звезду комплиментами, но нашлись и те, кому прическа Алины Гросу напомнила парик, который к тому же звезде не к лицу.

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Сама же артистка под фото анонсировала выход новой песни: "Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа. Из ближайшего, у нас премьера, которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца".

Напомним, что до этого украинская певица Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью. Ранее мы также писали, что стала известна стоимость свадьбы Алины Гросу.

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