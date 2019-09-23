Как в сказке: Ассоль усыпала сеть свадебными кадрами

Катя Гуменюк вышла замуж за Артема Тараненко

Ассоль вышла замуж за Артема Тараненко Фото: instagram.com/assolmusic

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна под псевдонимом Ассоль, вышла замуж 19 сентября. Избранником девушки стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Отметим, накануне артистка отпраздновала девичник в Турции, где ранее получила предложение руки и сердца.

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Ранее в сети появились свадебные фото Ассоль, которые публиковали гости торжества. А недавно сама Катя Гуменюк на своей странице в Instagram поделилась серией снимков, которые еще раз подтверждают, что свадьба была поистине роскошной.

Так, Катя предстала в пышном свадебном платье со шлейфом. Не проигнорировала Ассоль и еще один атрибут – фату, которую дополнила тиарой. Новоиспеченный супруг певицы Артем Тараненко сделал выбор в пользу классического черного костюма, белой рубашки и бабочки. На опубликованных кадрах молодожены выглядят счастливыми и влюбленными.

Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic Свадебные фото Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic 1/8

Отметим, ведущими свадьбы Ассоль стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а среди приглашенных знаменитостей – топовые украинские артисты Тина Кароль и MONATIK.

Ранее мы также писали, что в сети появилась короткометражка с Тиной Кароль в главной роли. Певица предстала с обновленном образе.

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