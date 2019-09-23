Как в сказке: Ассоль усыпала сеть свадебными кадрами
Катя Гуменюк вышла замуж за Артема Тараненко
Украинская певица Катя Гуменюк, более известна под псевдонимом Ассоль, вышла замуж 19 сентября. Избранником девушки стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Отметим, накануне артистка отпраздновала девичник в Турции, где ранее получила предложение руки и сердца.
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Ранее в сети появились свадебные фото Ассоль, которые публиковали гости торжества. А недавно сама Катя Гуменюк на своей странице в Instagram поделилась серией снимков, которые еще раз подтверждают, что свадьба была поистине роскошной.
Так, Катя предстала в пышном свадебном платье со шлейфом. Не проигнорировала Ассоль и еще один атрибут – фату, которую дополнила тиарой. Новоиспеченный супруг певицы Артем Тараненко сделал выбор в пользу классического черного костюма, белой рубашки и бабочки. На опубликованных кадрах молодожены выглядят счастливыми и влюбленными.
Отметим, ведущими свадьбы Ассоль стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а среди приглашенных знаменитостей – топовые украинские артисты Тина Кароль и MONATIK.
Ранее мы также писали, что в сети появилась короткометражка с Тиной Кароль в главной роли. Певица предстала с обновленном образе.
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