Как в сказке: украинские звезды поздравили фанов с первым днем зимы
К поклонникам обратились Гайтана, Джамала, Светлана Тарабарова и многие другие знаменитости
Сегодня, 1 декабря, за окном выпало очень много снега, чему несказанно рады украинские знаменитости. Звезды поспешили поздравить своих поклонников с первым днем зимы в Instagram.
К фолловерам уже успели обратиться певицы Джамала, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Гайтана, Екатерина Бужинская. Артистки оставили в своих фотоблогах яркие снимки, сделанне на улице, а также на фоне новогодней елки.
Гайтана
Певица Гайтана запостила трогательный снимок, где вместе с маленькой дочерью Николь-Сапфир позирует в белоснежных нарядах возле окна. "С первым днем зимы. Хочу пожелать всем хорошего настроения и семейного уюта. Пусть все будет хорошо", – написала артистка под фото.
Злата Огневич
Певица Злата Огневич поделилась изображением, где в ярко-красном свитере позирует на фоне украшенной елки и сидящим под ней плюшевым мишкой. "1 декабря. Поздравляю всех с началом зимы. Киев под снегом, настроение – новогоднее, а я жду чуда", – призналась Злата.
Джамала
Джамала была более лаконична в подписи. Артистка разместила фото в куртке красного цвета и написала: "Скоро лето! Отсчет пошел. 1.12.2018".
Екатерина Бужинская
Певица Екатерина Бужинская сейчас вместе с семьей находится на родине мужа Дмитрия, в столице Болгарии Софии. Оттуда артистка поздравила украинских поклонников с первым днем зимы. "Почти в Лапландии. Всем хороших выходных", – прокомментировала Бужинская фото, где изображена с мужем и их двойняшками.
Светлана Тарабарова
Больше всех снегу обрадовалась певица Светлана Тарабарова, которая призналась, что сегодня утром почувствовала, что проснулась словно в сказке.
"Ну все! Официально объявляю 1 декабря 2018 – самым красивым 1 декабря на моей памяти. Столько снега. Проснулась, словно в сказке", – призналась артистка.
Напомним, 14 ноября, когда на улице выпал первый снег, звезды поделились, как провели этот день. Так, Алена Шоптенко утеплилась, а Евгению Кошевому пришлось спуститься в метро.