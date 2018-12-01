Как в сказке: украинские звезды поздравили фанов с первым днем зимы

К поклонникам обратились Гайтана, Джамала, Светлана Тарабарова и многие другие знаменитости

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сегодня, 1 декабря, за окном выпало очень много снега, чему несказанно рады украинские знаменитости. Звезды поспешили поздравить своих поклонников с первым днем зимы в Instagram.

К фолловерам уже успели обратиться певицы Джамала, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Гайтана, Екатерина Бужинская. Артистки оставили в своих фотоблогах яркие снимки, сделанне на улице, а также на фоне новогодней елки.

Гайтана

Певица Гайтана запостила трогательный снимок, где вместе с маленькой дочерью Николь-Сапфир позирует в белоснежных нарядах возле окна. "С первым днем зимы. Хочу пожелать всем хорошего настроения и семейного уюта. Пусть все будет хорошо", – написала артистка под фото.

Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/gaitanamusic

Злата Огневич

Певица Злата Огневич поделилась изображением, где в ярко-красном свитере позирует на фоне украшенной елки и сидящим под ней плюшевым мишкой. "1 декабря. Поздравляю всех с началом зимы. Киев под снегом, настроение – новогоднее, а я жду чуда", – призналась Злата.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Джамала

Джамала была более лаконична в подписи. Артистка разместила фото в куртке красного цвета и написала: "Скоро лето! Отсчет пошел. 1.12.2018".

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Екатерина Бужинская

Певица Екатерина Бужинская сейчас вместе с семьей находится на родине мужа Дмитрия, в столице Болгарии Софии. Оттуда артистка поздравила украинских поклонников с первым днем зимы. "Почти в Лапландии. Всем хороших выходных", – прокомментировала Бужинская фото, где изображена с мужем и их двойняшками.

Екатерина Бужинская с семьей Фото: instagram.com/buzhynska

Светлана Тарабарова

Больше всех снегу обрадовалась певица Светлана Тарабарова, которая призналась, что сегодня утром почувствовала, что проснулась словно в сказке.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

"Ну все! Официально объявляю 1 декабря 2018 – самым красивым 1 декабря на моей памяти. Столько снега. Проснулась, словно в сказке", – призналась артистка.

Напомним, 14 ноября, когда на улице выпал первый снег, звезды поделились, как провели этот день. Так, Алена Шоптенко утеплилась, а Евгению Кошевому пришлось спуститься в метро.