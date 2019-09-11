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Как в сказке: звезда "Зачарованных" Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото

Актриса вышла замуж в третий раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Холли Мари Комбс вышла замуж
Холли Мари Комбс вышла замуж
Фото: instagram.com/thehmc

Известная актриса, звезда культового сериала "Зачарованные", 45-летняя Холли Мари Комбс, вышла замуж в третий раз. До свадьбы актриса встречалась с избранником, ресторатором Майком Райаном, в течение трех лет. Отметим, Майк сделал предложение руки и сердца Холли еще в 2017 году.

Смотрите также видео о том, как прошла свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца:

Ранее было известно, что Холли Мари Комбс и Майк Райан связали себя узами брака в Кармеле, штат Калифорния. Пара обменялась клятвами в окружении родных и близких в заповеднике Санта-Лючия.

А теперь звезда "Зачарованных" на своей странице в Instagram опубликовала первые свадебные фото. На снимках Холли Мари Комбс позирует в традиционном белом платье, также звезда решила надеть фату и тиару. В руках актриса держала букет, а на шее мы видим массивное ожерелье. Волосы Холли Мари Комбс слегка уложены, а минималистичный макияж лишь подчеркнул естественную красоту. 

Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото
Фото: instagram.com/thehmc
Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото
Фото: instagram.com/thehmc
Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото
Фото: instagram.com/thehmc
Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото
Фото: instagram.com/thehmc
Холли Мари Комбс показала первые свадебные фото
Фото: instagram.com/thehmc
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Судя по фото, на торжественной церемонии присутствовали коллеги Холли Мари Комбс по сериалу "Зачарованные", актеры Брайан Краузе и Дрю Фуллер, которые сыграли ее мужа и сына.

Ранее мы также писали, что звезда "Зачарованных" назвала себя трансгендером.

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