Как в старые добрые времена: звезды "Беверли Хиллз" снова собрались вместе: фото
Премьера первой серии запланирована на 7 августа
Миллионы поклонников культового сериала 90-х "Беверли Хиллз, 90210" затаили дыхание в предвкушении знакового события. Так, 7 августа на экраны выходит первая серия продолжения телепроекта с оригинальным актерским составом, о чем стало известно из трейлера.
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На протяжении 5-6 месяцев главные герои сериала подогревали интерес, публикуя в своих соцсетях фото и видео со съемок. А накануне премьеры первой серии актеры вместе вышли в свет.
В частности, 46-летняя Тори Спеллинг, 47-летняя Дженни Гарт и 55-летний Иан Зиринг появились на открытии знаменитой закусочной из "Беверли Хиллз, 90210" – "Пич Пит".
Актрисы, исполнившие роли Донны и Келли, блистали вместе. Для выхода знаменитости выбрали белые платья, на которых цветными балончиками были написаны их имена из сериала – Донна и Келли. Также появились и другие актеры, сыгравшие в оригинальном сериалы и. которые появятся в новой версии. На мероприятии побывали Ванесса Марсел, Джо И. Тата, Кристин Элиз.
Кроме того, на официальной странице сериала в Instagram появились персональные постеры героев.
Напомним, ранее в сети появился новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210".
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