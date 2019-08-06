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Как в старые добрые времена: звезды "Беверли Хиллз" снова собрались вместе: фото

Премьера первой серии запланирована на 7 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Тори Спеллинг и Дженни Гард
Тори Спеллинг и Дженни Гард
Фото: AFP

Миллионы поклонников культового сериала 90-х "Беверли Хиллз, 90210" затаили дыхание в предвкушении знакового события. Так, 7 августа на экраны выходит первая серия продолжения телепроекта с оригинальным актерским составом, о чем стало известно из трейлера.

Смотрите видео о популярности сериалов из 90-х:

На протяжении 5-6 месяцев главные герои сериала подогревали интерес, публикуя в своих соцсетях фото и видео со съемок. А накануне премьеры первой серии актеры вместе вышли в свет.

Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
Герои сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: AFP
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В частности, 46-летняя Тори Спеллинг, 47-летняя Дженни Гарт и 55-летний Иан Зиринг появились на открытии знаменитой закусочной из "Беверли Хиллз, 90210" – "Пич Пит".

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Актрисы, исполнившие роли Донны и Келли, блистали вместе. Для выхода знаменитости выбрали белые платья, на которых цветными балончиками были написаны их имена из сериала – Донна и Келли. Также появились и другие актеры, сыгравшие в оригинальном сериалы и. которые появятся в новой версии. На мероприятии побывали Ванесса Марсел, Джо И. Тата, Кристин Элиз.

Кроме того, на официальной странице сериала в Instagram появились персональные постеры героев.

Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
Персональные постеры к сериалу "Беверли Хиллз 90210"
Фото: instagram.com/bh90210
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Напомним, ранее в сети появился новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210".

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Источник: Сегодня
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