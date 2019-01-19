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Как ведущие Телеканала "Украина" отмечают Крещение

Крещение является одним из самых почитаемых праздников, который ежегодно отмечают все больше украинцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Как ведущие Телеканала «Украина» отмечают Крещение Фото: Getty
Как ведущие Телеканала «Украина» отмечают Крещение
Фото: Getty

Ведущие Телеканала "Украина" рассказали о том, как они проводят этот праздничный день.

Ярослав Куц, ведущий программы "Контролер"

Ярослав Куц

"Я начал купаться на Крещение еще до того, как это стало мейнстримом. Впервые попробовал в детстве, когда провалился под лед – впечатления были невероятные! А во взрослой жизни взялся за здоровый образ жизни сознательно. Крещенские купания – это хорошая традиция при правильном физическом и духовном настроении", считает Куц.

Анна Панова, ведущая информационно-аналитической программы "Сегодня"

Анна Панова

"Я никогда не купалась в проруби и не думаю, что в ближайшее время решусь на такое. Погружаться из любопытства, по принуждению или потому, что это модно – неправильно; человек должен внутренне созреть. Так говорит и моя мама, которая в этом году планирует нырнуть в пятый раз. Рассказывает: "Вода в Днепре 4 градуса – она обжигает, от ветра тело покрывается льдом – но одновременно чувствуешь победу над собой и новую, ни с чем не сравнимую энергию внутри!". Когда представляю такое – сразу мороз по коже. Словом, очень уважаю тех, кто созрел для ныряния на Крещение", говорит Анна.

Светлана Катренко, ведущая программы "Ранок з Україною"

"Люблю этот праздник, стараюсь проснуться пораньше и обязательно принять душ. В прорубь я не окунаюсь, но прихожу посмотреть, как это делают другие. Мне очень нравится эта атмосфера. В детстве мы с подругой услышали примету, что если стричь волосы в этот день, то они будут хорошо расти. Поэтому подстригали друг другу кончики волос. Криво, косо, но как старались, как могли и, главное, совсем немного, чтоб не было видно, что мы сами настригли такое чудо. Не могу сказать, что это срабатывало и волосы росли как-то по-особенному, но нам было весело", полелилась телеведущая.

Олег Панюта, ведущий информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"

Олег Панюта

"В проруби не купаюсь, потому что я "мерзляк", а в церковь на Крещение хожу обязательно, с семьей. Это удивительные ощущения очищения, а вода, которая хранится дома до следующего праздника Крещения, действительно обладает исцеляющими свойствами", считает Олег.

Виталий Школьный, ведущий информационно-аналитической программы "Сегодня"

Школьный

"Всегда с восторгом наблюдаю за крещенскими купаниями. Дело тут не в чудесах или исцелениях - это уже часть традиции и украинского обряда. В последние годы морозные заплывы объединяют наше общество вокруг христианских ценностей.

Сам в крещенские морозы прыгать в прорубь точно не решусь, но вот два года назад был в Израиле на месте крещения в Иордане. Оказывается, зимой эта небольшая, но известная на весь мир река, чистого лазурного цвета. В теплое время – оттенков кофе с молоком", прокомментировал ведущий.

Напомним, ранеемы писали о том, чего нельзя делать в день Крещения. А также подобрали для вас поздравления в стихах и прозе.

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Источник: Сегодня
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