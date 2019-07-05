Как Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали годовщину свадьбы: трогательные фото

Супруги отпраздновали знаковую дату с друзьями и близкими

Звездная пара Виктория и Дэвид Бекхэмы считаются самой крепкой и счастливой супружеской четой. Супруги отметили 20-летие семейной жизни 4 июля. После этого Виктория опубликовала трогательные снимки в своем Instagram – как они с Дэвидом отметили эту знаковую дату.

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Звездная пара не забыла о своих поклонниках и опубликовала фотографии с торжественного празднования годовщины свадьбы.

5 Июл 2019 в 5:45 PDT INSTAGRAM (@victoriabeckham)

Так, Виктория очаровала нежным образом в платье, а Дэвид – в белой рубашке и костюме. " Спасибо всем, кто сделал это событие незабываемым, и всей нашей семье и друзьям за то, что они всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!", – написала Виктория под постом.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, 4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

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