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Как Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали годовщину свадьбы: трогательные фото

Супруги отпраздновали знаковую дату с друзьями и близкими

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25

Звездная пара Виктория и Дэвид Бекхэмы считаются самой крепкой и счастливой супружеской четой. Супруги отметили 20-летие семейной жизни 4 июля. После этого Виктория опубликовала трогательные снимки в своем Instagram – как они с Дэвидом отметили эту знаковую дату.

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Звездная пара не забыла о своих поклонниках и опубликовала фотографии с торжественного празднования годовщины свадьбы.

INSTAGRAM (@victoriabeckham)

Так, Виктория очаровала нежным образом в платье, а Дэвид – в белой рубашке и костюме. " Спасибо всем, кто сделал это событие незабываемым, и всей нашей семье и друзьям за то, что они всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!", – написала Виктория под постом.

Виктория и Дэвид Бекхэмы
Виктория и Дэвид Бекхэмы
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, 4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

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Источник: Сегодня
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