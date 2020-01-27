Как выглядела Меган Маркл в 16 лет: отец герцогини поделился новыми кадрами
Томаc Маркл уверен, что его дочь будет шокирована снимками
Отец герцогини Сассекской Томаc Маркл на днях показал архивные фотографии дочери из детства. Но на этом мужчина не остановился и решил поделиться более компрометирующими снимками Меган Маркл.
Смотрите в сюжете, каких привилегий лишились Меган Маркл и принц Гарри:
Фотографии с 16-летней супругой принца Гарри опубликовало издание The Sun. Так, на кадрах запечатлена юная Меган в белом купальнике с длинными, густыми волосами. Как сообщает таблоид, снимки были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.
"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – рассказал изданию Томас Маркл, отмечая, что его дочка всегда "играла что-то гламурное".
Отметим, как отреагировала Меган Маркл на опубликованные архивные кадры – пока неизвестно.
Недавно мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала. Также сообщалось, что герцогиня Сассекская может стать гостьей популярного ТВ-шоу.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.