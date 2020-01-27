Как выглядела Меган Маркл в 16 лет: отец герцогини поделился новыми кадрами

Томаc Маркл уверен, что его дочь будет шокирована снимками

Меган Маркл Фото: Getty Images

Отец герцогини Сассекской Томаc Маркл на днях показал архивные фотографии дочери из детства. Но на этом мужчина не остановился и решил поделиться более компрометирующими снимками Меган Маркл.

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Фотографии с 16-летней супругой принца Гарри опубликовало издание The Sun. Так, на кадрах запечатлена юная Меган в белом купальнике с длинными, густыми волосами. Как сообщает таблоид, снимки были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.

Меган Маркл в 16 лет Фото: The Sun

"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – рассказал изданию Томас Маркл, отмечая, что его дочка всегда "играла что-то гламурное".

Экс-актриса играет в спектакле Фото: The Sun

Отметим, как отреагировала Меган Маркл на опубликованные архивные кадры – пока неизвестно.

Недавно мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала. Также сообщалось, что герцогиня Сассекская может стать гостьей популярного ТВ-шоу.

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