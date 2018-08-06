Как выглядит победительница шоу "Зважені та щасливі" четыре года спустя

Юля Науменко пришла на проект с весом 118 кг

Юлия Науменко. Фото: пресс-служба СТБ

Совсем скоро стартует новый сезон шоу "Зважені та щасливі". Восьмой сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий. Ведущая проекта – Мирослава Ульянина, тренеры – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк.

В четвертом сезоне шоу победительницей стала подопечная Славы Узелкова. Юля Науменко пришла на проект с весом 118 кг и за 8 месяцев избавилась от 62 кг. На проект девушка шла ради своего мужа, чтобы их семейная жизнь наладилась, но впоследствии они расстались. Во второй раз Юля вышла замуж за бывшего одноклассника и год назад у них родилась дочь.

Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ Фото: пресс-служба СТБ 1/7

За время беременности Юля набрала 20 кг: "Возможно, для кого-то это много, но точно не для меня", – смеялась девушка, и быстро пришла в форме после родов. Сейчас Юля отлично выглядит, помогает другим худеть и держать себя в форме.

В похудении важно не только избавиться от лишних килограмм, но и поддерживать форму в дальнейшем. Благодаря тем знаниям, которые участники и зрители получают во время проекта "Зважені та щасливі", делать это проще. Новый сезон смотрите уже с 30 августа на телеканале СТБ.

Напомним, мы сообщали о том, как звезды придут на шоу и чего ждать в новом сезоне.

Ранее Вячеслав Узелков рассказал о том, как похудеть за неделю.