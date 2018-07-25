Как жить лучше: ТОП-5 правил Опры Уинфри

Одна из самых известных в мире телеведущих рассказала о своих секретах успеха и счастья

Опра Уинфри. Фото: Getty

Блистательная телеведущая и бизнесвуман Опра Иунфри смогла влюбить себя миллионы людей по всему миру. Когда она говорит, к ней прислушиваются даже знаменитости. Несмотря на славу, богатство, успех, она прошла непростой путь к себе – к здоровому образу жизни, внутреннему спокойствию и счастью. Но сейчас, по словам Опры, она чувствует себя как нельзя лучше. "Трудно оставаться грустной, если вы сосредоточены на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет", – сказала она в одним из своих интервью для американского Vogue.

Главное – баланс

"Я могу съесть все, что захочу. Но я не могу есть все, что хочу одновременно, – говорит Опра. "Это целая философия жизни: вы можете иметь все. Но не можете иметь все одновременно".

У вас должны быть свои стандарты красоты.

Известно, что самая знаменитая телеведущая прошла долгий путь к гармонии с собственным летом – множество раз она худела и поправлялась. "Для меня закончились времена, когда хочется быть худой, чтобы вписаться во что-то другое, кроме моего лучшего тела и лучшей жизни", – говорит она сейчас.

Время для себя

Каждый день Опра проводит какое-то время наедине с собой. Обычно – это 20 минут утром и 20 минут вечером. Обычно, она посвящает это время медитации.

Будьте благодарны с самого утра

"Я никогда не просыпалась с будильников, я в них не верю, – утверждает Опра. – Они же звенят! Я думаю о времени, когда мне надо проснуться, и обычно просыпаюсь раньше. Обычно – это между 6:02 и 6:20 утра. Моя первая мысль с утра "О, я живая. Спасибо!"

Живите настоящим

"Дышите. Отпустите. И напоминайте себе, что именно этот момент – единственный, который вы проживаете на самом деле", – говорит Опра, рассуждая о секретах успеха и счастья.

Напомним, что по версии Bloomberg: Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке самых богатых людей мира

О чем мечтает Опра Уинфри смотрите в сюжете ниже:



