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Как звезды поддерживают форму: Каменских не любит диеты, а Джамала считает калории

Оказалось, что некоторые знаменитости избегают диет, другие – наоборот придерживаются их

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Джамала и Настя Каменских
Джамала и Настя Каменских
Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/kamenskux

Эксклюзивно для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", известные украинские артисты поделились секретами стройной фигуры и рассказали о своем отношении к диетам.

Оказывается, не все известные люди придерживаются строгих диет: некоторые знаменитости придумывают собственные рецепты стройности, некоторые обращаются к диетологам, а некоторые вообще не воспринимает слова "диета".

"Без диет невозможно постоянно держать себя в форме. Если в определенное время, особенно в юные годы, ты можешь есть все, что угодно – гамбургер, картофель и т.п., – оно таяло, неизвестно как и куда. То сейчас – даже от воды полнеешь", – рассказала в эфире канала "Україна" Камалия.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Популярная певица Джамала рассказала, что время от времени обращается к различным формулам стройной фигуры, и даже позволяет себе полакомиться вкусненьким на ночь.

"Я села на такую ​​диету и где-то месяц ее придерживалась, – когда я считала калории. Например, 350 калорий на утро, обед и ужин и 5 раз в день питалась. И буквально на вторую неделю я заметила крутой результат. После шести часов – на ночь, я могу съесть, например, сырники, но без сахара", – поделилась личным опытом в программе "Ранок з Україною" Джамала.

А вот некоторые не разделяют такого отношения к диетам. Michelle Andrade, например, призналась, что не любит даже само слово "диета" и никогда на нее не согласится.

"Диетами можно только портить свое здоровье. Со мной было так. И после этого я не люблю слово "диета", а люблю питаться правильно – 6 раз в день и нормальными, человеческими, а не маленькими порциями", – говорит Michelle Andrade.

Michelle Andrade
Michelle Andrade
Фото: instagram.com/mishvirmish

Удивила своим заявлением NK | Настя Каменских, рассказав, что не соблюдает никаких диет.

"Я не сижу на диете. Я просто правильно питаюсь. И, нет, – без труда не будет ничего. Ночью не ем – мне это не нравится. Я привыкла питаться так, чтобы последний прием пищи был в шесть вечера", – поделилась в эфире "Ранку з Україною" NK | Настя Каменских.

А вот звездные мужчины об этом не так беспокоятся. Большинство из них на вопрос о диетах ответили с юмором.

"Я просидел на детоксе ровно 3 часа, – смеясь рассказывает Дмитрий Коляденко, – я выпил одну бутылочку, а мне нужно было выпить еще штук семь. Я побежал к холодильнику и начал есть все, что так люблю – сало, колбаску, сосиски, хлеб, картошки нажарил".

Дмитрий Шуров с супругой Ольгой
Дмитрий Шуров с супругой Ольгой
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Дмитрий Шуров разделяет свои взгляды на питание с женой, так известный артист рассказал, что в качестве эксперимента однажды сел на жесткую диету: "Как-то с женой пробовали. Я просто, знаете, из солидарности сел с ней на Дюкана и, я вам скажу, – это ад", – комментирует в программе "Ранок з Україною" Дмитрий Шуров.

За Павла Зиброва все решает его график и активный образ жизни: "Я веду активный образ жизни, потому что я живу на даче, а сейчас весна и нужно обрезать деревья, прививать, окучивать, подкармливать – надо за ними следить. А у меня в саду деревьев сорок, плюс, собака – овчарка и, когда мы делаем обход нашего хозяйства – всех котов, которые были, мы разогнали. И какая может быть диета, когда у тебя все через лопату, грабли, вилы и топор выходит моментально?", – рассказывает в эфире канала "Україна" Павел Зибров.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, как поддерживает фигуру.

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Смотрите видео о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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