Как звучит акустическая версия песни Бумбокс и The Gitas "Тримай мене"

В планах у группы было выпустить именно три версии песни

Андрей Хлывнюк и Александр Чемеров. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Как и хотели, группы Бумбокс и The Gitas выпустили три версии песни "Тримай мене": оригинал, версию Саши Чемерова и акустику.

Оригинальная версия песни "Тримай мене", в создании которой принимал участие гитарист Сергей Мартынов, вышла 21 июня. Через две недели, 5 июля, вышла версия Саши Чемерова, записанная The Gitas в Лос-Анджелесе на студии Red Gate Recorders. И, наконец, 7 августа выходит акустическая версия "Тримай мене".

На последнюю советуем обратить особое внимание – акустика вышла, как сказал Саша Чемеров, "нездешней", хотя записана эта версия в Киеве, в студии "Звукоцех", а сведена и отмастерена в студии "Исток".

Мы также писали о том, как снимался клип на песню "Тримай мене". Часть видео было снято в Украине, часть на юге Италии – в Неаполе, Помпеях, и по дороге в заброшенный город Краков. Кроме того, съемки проходили в Лос-Анджелесе.

В планах у Андрея Хлывнюка и Саши Чемерова еще несколько совместных выступлений – как на сольных концертах обеих групп, так и на фестивалях.