"Какая красавица": Ольга Сумская отпраздновала 86-летие мамы

Украинская актриса поделилась трогательными семейными кадрами

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская звезда Ольга Сумская, которая рассказала о сложных отношениях с сестрой, поделилась с подписчиками редким семейным фото. В частности, актриса поделилась кадрами с празднования дня рождения ее мамы – заслуженной артистки УССР Анны Ивановны.

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Отметим, что 14 октября старшей Сумской исполнилось 86 лет. По случая праздника Ольга Сумская опубликовала ряд кадров, которые были сделаны во время семейного застолья. Украинская звезда также посвятила маме пост, в котором поздравила ее с днем рождения. Ольга пожелала матери многих лет жизни.

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"С праздником Покровы, друзья! Наша хранительница Анна Ивановна, именинница, передает всем привет! Празднуем и наслаждаемся жизненными историями в исполнении заслуженной артистки! Многая лета, мамочка, родная!" – трогательно написала Ольга Сумская под фото, на котором запечатлена виновница торжества с праздничным тором в руках.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой.

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