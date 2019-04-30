Какая милота! MONATIK показал, как проводит время с детьми
Дима Монатик отправился на праздники в Италию
Популярный украинский исполнитель MONATIK, который презентовал масштабный клип на сингл "LOVE IT ритм", отправился на праздничные выходные в Италию. Артист редко афиширует личную жизнь и никогда не показывает лица своих сыновей, но все же делится с поклонниками редкими семейными кадрами в Instagram.
Напомним, что Дмитрий Монатик и Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей. Накануне супруги опубликовали солнечные фото с римских каникул, на которых запечатлены MONATIK и его подрастающие малыши.
Как всегда, лица мальчиков звездные родители прячут. Но это не мешает подписчикам Монатика умиляться трогательными снимками молодой семьи. "Ваши фото с детьми всегда зашкал!", "Класно!!! Маленькі монатіки бігають", "Большой Монатик и два маленьких Монатика", "Такие лапульки", – пишут в комментариях фолловеры.
Ранее в день рождения топового украинского певца мы ответили на самые популярные google-запросы о MONATIK. А в этом интервью Дима Монатик впервые откровенно рассказал о супруге и детях.
О том, как создаются клипы MONATIK, смотрите в эксклюзивном видео:
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