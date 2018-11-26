"Какие ножки": Тина Кароль выложила видео с репетиций
Артистка показала фанатам, как проводит свои репетиции
Тина Кароль, которая не так давно трогательно поздравила сына Вениамина с 10-летием, снова порадовала подписчиков новыми материалами.
На этот раз на своей странице в Instagram звезда выложила несколько видео с репетиций, на которых Тина танцует в коротких черных шортах и бежевой блузке.
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Судя по подписи, съемки происходили во время подготовки к выступлению Кароль на церемонии вручения премии "M1 Music Awards".
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Ранее Тина Кароль поразила поклонников новым золотым мини-платьем. Наряд дополняла полупрозрачная шифоновая накидка с длинным шлейфом. А поверх нее был наброшен еще и импровизированный дождевик, поскольку во время выступления на "Танцах со звездами" Кароль пела, стоя под дождем с раскрытым зонтом.
Напомним, Тина часто появляется на публике в эффектных нарядах. Например, на открытие танцевального шоу "Танцы со звездами" она предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie.