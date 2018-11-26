Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Какие ножки": Тина Кароль выложила видео с репетиций

Артистка показала фанатам, как проводит свои репетиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:01
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina

Тина Кароль, которая не так давно трогательно поздравила сына Вениамина с 10-летием, снова порадовала подписчиков новыми материалами.

На этот раз на своей странице в Instagram звезда выложила несколько видео с репетиций, на которых Тина танцует в коротких черных шортах и бежевой блузке.

View this post on Instagram

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on

Судя по подписи, съемки происходили во время подготовки к выступлению Кароль на церемонии вручения премии "M1 Music Awards".

View this post on Instagram

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on

Ранее Тина Кароль поразила поклонников новым золотым мини-платьем. Наряд дополняла полупрозрачная шифоновая накидка с длинным шлейфом. А поверх нее был наброшен еще и импровизированный дождевик, поскольку во время выступления на "Танцах со звездами" Кароль пела, стоя под дождем с раскрытым зонтом.

Напомним, Тина часто появляется на публике в эффектных нарядах. Например, на открытие танцевального шоу "Танцы со звездами" она предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie.

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль показала, как отпраздновала юбилей сына в Лондоне Очень сексуально: Тина Кароль взбудоражила сеть откровенным снимком Певица Тина Кароль рассказала, как стала родственницей известной украинской актрисы Тина Кароль рассказала, что думает об "уколах красоты"
видео Тина Кароль танцы артистка репетиции
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров