Какие счастливые! Джамала поделилась семейной фотосессией с мужем и сыном

Украинская певица показала на фото своих главных мужчин

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно рассказала, что вдохновило ее на создание хита "Крила", в последнее время часто публикует семейные фотографии со своим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром.

Смотрите также эксклюзивное интервью с Джамалой:

Место для семейной фотосессии певица Джамала выбрала необычное – лавандовое поле. На опубликованных кадрах счастливое семейство позирует в полном составе на фоне цветущей лаванды. Ее сын заметно подрос и артистка уже не прячет лицо малыша от своих подписчиков. Для фотосессии победительница Евровидения 2016 выбрала белое платье свободного кроя с черными цветами, украсив волосы трендовым украшением.

Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/4

Отметим, что 35-летняя Джамала родила первенца Эмира в марте 2018 года. Отец малыша – бизнесмен Бекир Сулейманов, с которым певица состоит в официальном браке с 2017 года.

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram