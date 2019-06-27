Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие счастливые! Джамала поделилась семейной фотосессией с мужем и сыном

Украинская певица показала на фото своих главных мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно рассказала, что вдохновило ее на создание хита "Крила", в последнее время часто публикует семейные фотографии со своим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром. 

Смотрите также эксклюзивное интервью с Джамалой:

Место для семейной фотосессии певица Джамала выбрала необычное – лавандовое поле. На опубликованных кадрах счастливое семейство позирует в полном составе на фоне цветущей лаванды. Ее сын заметно подрос и артистка уже не прячет лицо малыша от своих подписчиков. Для фотосессии победительница Евровидения 2016 выбрала белое платье свободного кроя с черными цветами, украсив волосы трендовым украшением. 

Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейная фотосессия Джамалы с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa
1/4

Отметим, что 35-летняя Джамала родила первенца Эмира в марте 2018 года. Отец малыша – бизнесмен Бекир Сулейманов, с которым певица состоит в официальном браке с 2017 года.

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Джамала показала нежное фото с сыном Били за пение: Джамала сделала неожиданное признание Джамала отправилась покорять новые страны: где ждать концерта? Звездный выходной: Джамала показала повзрослевшего сына
дети семья шоу-бизнес сын джамала
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Лисичкина радость"
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Пирожки из чудо-теста
Пирожки из чудо-теста

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Новости партнеров

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Таких лепешек всегда мало, сколько не приготовь
Таких лепешек всегда мало, сколько не приготовь
Съедается в миг. Готовьте сразу побольше. Рулетики из баклажанов
Съедается в миг. Готовьте сразу побольше. Рулетики из баклажанов
Когда бегать: утром или вечером
Когда бегать: утром или вечером
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь