Каким был финал "Танцев со звездами": возвращение Зеленского и Шоптенко и победа Ласточкина

На протяжении всех 14 эфиров Ласточкина и Гвоздеву называли темной лошадкой проекта

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева победили в шоу. Фото: instagram.com/gwilona

В воскресенье, 25 ноября, состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", победу на котором одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Сегодняшний выпуск был наполнен разными сюрпризами. В промежутках между номерами финалистов выступали не только наши, но и иностранные звезды.

Отметим, что сегодня во время прямого эфира к судьям Екатерине Кухар, MONATIK и Владу Яме присоединился Владимир Зеленский, который вместе с Аленой Шоптенко стал первым победителем шоу 12 лет назад. Соведущим Юрия Горбунова сегодня стал Дзидзьо, он же Михаил Хома.

Началось шоу со сказочной постановки – рождественского номера, в котором приняли участие три пары-финалистки – это Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов. В номере пары кружились в вальсе.

В суперфинале участники шоу демонстрировали по три танца. В первом раунде пары танцевали свои первые постановки, с которыми выходили на паркет во время первого эфира.

Так, первыми свой танец – пасадобль – демонстрировали Иракли Макацария и Яна Заец. После номера Екатерина Кухар не сдержалась и назвала Иракли "альфа-самцом" проекта.

Затем со стрит-фанком на паркет вышла Леся Никитюк и Макс Ежов. Интересно, что Леся долго размышляла, принимать ли участие в проекте. Но, тем не менее, сумела дойти до финала, чем шокировала судей. А Влад Яма даже пообещал съесть список выступлений в случае, если Леся победит.

"Леся, в финале, кто б мог сказать. Как в фантастическом кино. Спасибо режиссерам этого шоу, большой список у меня остался на столе. Леся, не обижайся, по технике впечатление, что тебя укусил Дмитрий Комаров. Каждый танец твой – народный. Каждую неделю народ мне доказывает, что это – танец", – сказал Влад Яма.

Третьими свой первый на проекте танец – джайв – показывали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Игоря не раз называли темной лошадкой шоу и пророчили ему победу.

Перед вторым раундом на паркет с лирической композицией "Зашивает душу" вышел судья шоу MONATIK.

Во втором раунде финалисты демонстрировали любимые танцы зрителей и судей. Так, Иракли Макацария и Яна Заец станцевали фристайл, во время которого Иракли превратился в Майкла Джексона, Леся Никитюк и Макс Ежов – венский вальс под любимую песню дедушки Леси "Цвіте терен". Влад Яма, у которого не раз был конфликт с Лесей на шоу, отметил, что Никитюк имеет все шансы баллотироваться в президенты с такой поддержкой народа.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева "зажгли" присутствующих квикстепом, во время которого Игорь воплотил образ Чарли Чаплина.

Перед третьим, решающим раундом, зрителей порадовали своим номером сразу две звездные пары – Вера Кекелия и Роман Дуда – совместной композицией "Тобі", Екатерина Кухар и Александр Стоянов – нежным танцем.

Во время танца за жизнь все трое финалистов показывали стиль – фьюжн. Судьи признались, что ожидали от номера Иракли и Яны более ярких эмоций. В свою очередь Макацария объяснил, что в финале они с Заец хотели показать грузинский танец, но решили, что по-честному будет станцевать наравне со всеми парами, которые демонстрировали бальные танцы. По поводу Леси Никитюк жюри отметили, что Леся должна гордиться тем, чего достигла на протяжении 14 недель.

Закрывали финал своим зажигательным танцем фьюжн Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Их Влад Яма назвал самыми искренними и быстрыми участниками проекта.

Отметим, что во время эфира свой проект представила главный хореограф "Танцев со звездами" Алена Шоптенко. Это был первый выход танцовщицы на паркет после рождения первенца.

Также на шоу выступили всемирно известные KADEBOSTANY.

По результатам голосования, третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заец, второе – Леся Никитюк и Макс Ежов, ну а победителем стал – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.