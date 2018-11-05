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Какой необычный подарок Дэвид и Виктория Бекхэм сделали своему сыну

Звездным супругам это обошлось поти в 40 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей. Их средний сын, 16-летний Ромео, всерьез увлечен большим теннисом. Его родители поощряют такое увлечение сына и решили преподнести ему большой подарок – супруги строят для Ромео большой теннисный корт стоимостью в 30 тысяч фунтов (примерно 40 тысяч долларов), передает Daily Mail.

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Фото: instagram.com/persiandailynews1

Корт расположился на территории прямо возле семейного особняка в Котсуолд-Хилс. Его разработкой занимается ландшафтный дизайнер Маркус Барнетт. 

"Дэвид полон энтузиазма и хочет сделать Ромео звездой тенниса, но именно Виктория является движущей силой", – поделился источник, близкий к паре. Отметим, что в Лондоне Ромео играет в элитном Королевском теннисном клубе.

Напомним, в СМИ просочилась информация о том, что супруги скоро вновь станут родителями. Радостной новостью счастливая пара якобы поделились с близкими друзьями на семейном ужине.

Мы также сообщали, что Виктория Бекхэм загремела в больницу из-за слов мужа Дэвида.

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Источник: "Сегодня"
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