Какой необычный подарок Дэвид и Виктория Бекхэм сделали своему сыну

Звездным супругам это обошлось поти в 40 тысяч долларов

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей. Их средний сын, 16-летний Ромео, всерьез увлечен большим теннисом. Его родители поощряют такое увлечение сына и решили преподнести ему большой подарок – супруги строят для Ромео большой теннисный корт стоимостью в 30 тысяч фунтов (примерно 40 тысяч долларов), передает Daily Mail.

Фото: instagram.com/persiandailynews1

Корт расположился на территории прямо возле семейного особняка в Котсуолд-Хилс. Его разработкой занимается ландшафтный дизайнер Маркус Барнетт.

"Дэвид полон энтузиазма и хочет сделать Ромео звездой тенниса, но именно Виктория является движущей силой", – поделился источник, близкий к паре. Отметим, что в Лондоне Ромео играет в элитном Королевском теннисном клубе.

Напомним, в СМИ просочилась информация о том, что супруги скоро вновь станут родителями. Радостной новостью счастливая пара якобы поделились с близкими друзьями на семейном ужине.

Мы также сообщали, что Виктория Бекхэм загремела в больницу из-за слов мужа Дэвида.