Какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего

Певица призналась, что о некоторых фактах из ее жизни она не говорит

Певица Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая недавно рассказала о тяжелой борьбе с онкологией, призналась, какой вопрос ненавидит в жизни больше всего.

"Я ненавижу этот вопрос, но обычно он такой: "Ваши творческие планы". Мне сразу хочется задушить этого журналиста, потому что я понимаю, что он ничего не хочет знать, ему ничего не интересно. Это то, что я не люблю", – рассказала певица на пресс-конференции в Киеве.

Певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Киеве Фото: Sofia Eszett Photography

При этом Лайма подчеркнула, что есть вещи, о которых журналисты никогда не узнают.

"Мне приятен будет такой вопрос, которого я, правда, не ожидала. Потому что все уже настолько рассказано, что, когда я начинаю опять повторять, мне кажется – "господи, я больше не могу об этом говорить". Все все обо мне знают, ужасно. А то, что я не говорю, – никогда не узнаете", – отметила Вайкуле.

Смотрите интервью с Лаймой Вайкуле – о первом "Рандеву" в Одессе, зяте Нины Матвиенко и шарме женщины:

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле Видео: Сегодня

Напомним, на сцене фестиваля LAIMA RENDEZVOUS ODESSA выступит более 30 исполнителей, среди которых – Ирина Билык, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменских, Jerry Heil, Арсен Мирзоян, Нино Катамадзе, Вахтанг Кикабидзе. Фестиваль стартует уже сегодня 8 августа и продлится до 10 августа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram