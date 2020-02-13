Камалии вернули дорогостоящий телефон без личных фотографий

Певица поблагодарила правоохранительные органы

Певица Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

9 февраля в одном из столичных торговых центров ограбили Камалию – у певицы украли дорогостоящий смартфон. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. И хотя артистка не рассчитывала вернуть новенький IPhone 11 Pro Max, ей улыбнулась удача.

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Так, на своей странице в Instagram Камалия поделилась радостной новостью – правоохранительным органам удалось найти ее смартфон, ценность которого, в первую очередь, состояла в личных данных. Однако, как выяснилось, вся информация была удалена мошенниками.

"Друзья, вернулся мой телефон!! Я благодарна всем, кто помогал: полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и "стимулировали" поиск. Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные(( Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню святого Валентина, огромное спасибо!!, – написала артистка.

Напомним, недавно Камалия поделилась подробностями отношений с мужем.

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