Камалия, Андре Тан, Алена Винницкая: на чем звезды экономят из-за карантина

Украинцы выделяют меньше всего денег на развлечения

Певица Камалия посадила огород, Алена Винницкая запрещает себе шопинг, а Андре Тан отказался от уборки большого дома. Звездные украинцы эксклюзивно рассказали "Сегодня", как карантин научил их не транжирить деньги и кто, как и на чем экономит.

Видео: Сегодня

Как экономят украинские звезды

Певица Камалия распустила балет и отправила в отпуск музыкантов. Карантин и изоляция дома, признается певица, существенно отразились на ее нынешних доходах. Чтобы сэкономить на продуктах, даже посадила огород и завела небольшое хозяйство. Меньше у певицы и новых платьев в шкафу.

Певица Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Более неторопливая жизнь теперь и у Алены Винницкой. Ночные тусовки, рестораны и клубы, говорит телеведущая, остались в прошлом. И если раньше настроение улучшала шопингом, то сегодня тщательно разглядывает ценники в магазинах.

Телеведущая Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Я всегда внимательно читаю то, что я покупаю. А если говорить о вещах, то я должна просто эту вещь захотеть. А не просто сказать, неплохая вещь и взять купить – нет!", – говорит Алена.

По-новому считает деньги и дизайнер Андре Тан. Признается, во время первой волны карантина пережил депрессию. Все из-за отсутствия работы и закрытых бутиков. Поэтому теперь экономит на путешествиях и домашних работниках.

Андре Тан Фото: Instagram

"Я живу в большом доме, у нас большое количества затрат, начиная от садовника и домработницы. Естественно, во время карантина это просто не нужно", – говорит дизайнер.

Как экономят украинцы

Так же экономят на развлечениях и оставляют в продовольственных магазинах почти половину дохода и украинцы, песен которых не крутят на радио и кого не приглашают на телешоу.

Молоко, батон и мясо. Украинцы говорят, что продукты покупают почти каждый день. А вот от нового гардероба все чаще отказываются. Из-за карантина у украинцев появилась привычка экономить.

Тем временем DZIDZIO, Полякова, Винник рассказали, как впервые поцеловались.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться