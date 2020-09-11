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Камалия и вся ее семья заболели коронавирусом

11 сентября, 19:13

Певица призналась, что относилась к COVID-19 скептически

Певица Камалия заразилась коронавирусом. Вместе с ней заболели ее супруг Мохаммад Захур и мама. Звезда призналась, что хотя и придерживалась всех карантинных норм, к вирусу относилась скептически.

На своей странице в Instagram Камалия сообщила подписчикам, что вся ее семья заразилась COVID-19. Тяжелее всех пришлось маме знаменитости, которой диагностировали воспаление легких.

Камалия с семьей
Камалия с семьей
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Мирабелла здорова, у Арабеллы тест тоже, как и у Мирабеллы, показал негативный результат, но у нее высокая температура, кашель сильный, насморк. У моей мамы диагностировали воспаление легких, она переносит эту заразу тяжелее всех", – поделилась с фолловерами артистка.

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Камалия написала, что коронавирус опасен тем, что многие принимают его за обычную простуду, и продолжают выходить на улицу, тем самым заражая других.

"Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны", – добавила она.

Кто еще из знаменитостей заболел коронавирусом, смотрите в сюжете:

Ранее певица Камалия получила сильный химический ожог.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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