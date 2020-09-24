Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

Певица призналась, что сама она уже идет на поправку

Украинская певица Камалия и вся ее семья недавно заразились коронавирусом. Певица регулярно общается с подписчиками на тему СOVID-19 и его лечения. На своей странице в Facebook артистка сообщила, что ее супругу Мохаммаду Захуру стало хуже.

Камалия призналась, что сама она идет на поправку, а несколько дней назад состояние ее супруга также начало улучшаться, но вскоре – резко ухудшилось.

Камалия с семьей Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Идет 18-й день нашей болезни СOVID-19. Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую (Александровская больница – прим. ред.), КТ показало до 40% поражения легких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна! Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянии. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы", – поделилась артистка.

В видеообращении Камалия призналась, что ее муж "не любит долго лечиться" и против госпитализации. Его температура держится в районе 38,5.

Ранее певица признавалась, что не верила в существование вируса. Позже, после того, как вся ее семья заболела, артистка убедилась, что COVID-19 – это коварная болезнь.

Напомним, Камалия рассказала, как переносит коронавирус.

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