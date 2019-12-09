Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Украинская певица вошла в мировой музыкальный рейтинг

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия, которая накануне показала редкое фото с отцом, попала в Книгу рекордов Украины как "Единственная певица Украины, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места и которую слушают более чем в 100 странах мира".

Смотрите, в какой скандал попала Камалия:

О своих творческих достижениях супруга пакистанского миллиардера Мохаммада Захура рассказала на официальной странице в Instagram. Артистка даже опубликовала фото награды и поблагодарила команду Книги рекордов за то, что доносят украинскому зрителю о ее успехах.

Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial 1/4

"Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся. Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше еще круче!" – написала певица.

Ранее мы писали, что Камалия сняла собственного мужа в новом клипе "Наше LіТО". А также певица призналась, почему боится выходить замуж во второй раз.

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