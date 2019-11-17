Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Камалия призналась, что боится выходить замуж

Певица уже более 16 лет счастлива в браке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия, которая накануне показала редкое фото с отцом, в браке уже более 16 лет. И хотя ранее она хотела повторно обменяться клятвами с любимым, сейчас же делать это боится.

Смотрите, в какой скандал попала Камалия:

Камалия и Мохаммад Захур поженились в 2003 году. Они вместе воспитывают двоих дочерей Мирабеллу и Арабеллу, и счастливы в браке. Недавно артистка призналась, что, несмотря на свое желание повторно провести свадебную церемонию, не хочет рисковать отношениями с миллиардером.

"В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить", – сказала Камалия ведущей Кате Осадчей.

Мохаммад добавил, что не отказался бы пожениться с другой женщиной. "В нашей семье именно так и шутят", – объяснила Камалия.

Камалия с мужем и детьми
Камалия с мужем и детьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы писали, что Камалия сняла собственного мужа в новом клипе "Наше LіТО".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы Жених ушел из жизни после четырех дней брака Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу
свадьба отношения певица Камалия
Реклама

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины

Популярные статьи

Сегодня, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Сегодня, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Сегодня, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 10:10Fun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

15 ноябряШоу-бизнес

Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

15 ноябряFun

15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

15 ноябряFun

Похудела на 50 кг: преображение актрисы повергло сеть в шок

15 ноябряEvents

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

15 ноябряШоу-бизнес

"Я в гневе": Ирину Билык жестко подставили

15 ноябряTravel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

15 ноябряFun

Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты

15 ноябряТехно

Прощай SMS: Google добавила в Android новый способ обмена сообщениями

15 ноябряТехно

На Марсе растет объем кислорода: ученые в замешательстве

14 ноябряШоу-бизнес

"Это ужас": Оля Полякова рассказала, чем обернулся подарок дочери на день рождения

Новости партнеров

Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Ани Лорак шокировала своим лицом на обложке глянца
Ани Лорак шокировала своим лицом на обложке глянца
Как убрать бока: 7 эффективных упражнений
Как убрать бока: 7 эффективных упражнений
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело
Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело