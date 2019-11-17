Камалия призналась, что боится выходить замуж

Певица уже более 16 лет счастлива в браке

Камалия с мужем Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия, которая накануне показала редкое фото с отцом, в браке уже более 16 лет. И хотя ранее она хотела повторно обменяться клятвами с любимым, сейчас же делать это боится.

Смотрите, в какой скандал попала Камалия:

Камалия и Мохаммад Захур поженились в 2003 году. Они вместе воспитывают двоих дочерей Мирабеллу и Арабеллу, и счастливы в браке. Недавно артистка призналась, что, несмотря на свое желание повторно провести свадебную церемонию, не хочет рисковать отношениями с миллиардером.

"В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить", – сказала Камалия ведущей Кате Осадчей.

Мохаммад добавил, что не отказался бы пожениться с другой женщиной. "В нашей семье именно так и шутят", – объяснила Камалия.

Камалия с мужем и детьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы писали, что Камалия сняла собственного мужа в новом клипе "Наше LіТО".

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