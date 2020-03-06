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Камалия призналась, что попросила у мужа-миллиардера к 8 Марта

Певица обратилась к мужу с необычной просьбой

Валерия Ильченко
Сегодня, 16:54

Популярная украинская певица Камалия, которую недавно ограбили в киевском торговом центре, рассказала, как предпочитает проводить Международный женский день. Артистка также призналась, что просит к 8 Марта у мужа-миллиардера Мохаммада Захура.

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Так, по словам певицы, она заказывает неординарные подарки у мужа. Накануне весеннего праздника Камалия просит у любимого немного спокойствия.

"Если честно, мне хочется отдохнуть, чтобы меня никто не трогал хотя бы дня три. Вот это самый лучший подарок", – признается звезда.

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

При этом не всегда Мохаммад Захур выполняет просьбу супруги, стараясь порадовать ее приятными сюрпризами и подарками. Камалия также рассказала, что они с мужем стараются устраивать себе праздники в обычные дни.

"Бывает по-разному. Бывает, конечно, приглашает в ресторан, делает какие-то сюрпризы приятные, подарки. Ну у нас это не повод – подвязываться под праздник. Мы себе можем праздник сделать в любой день", – делится певица.

Смотрите также видео о том, что Камалии вернули украденный смартфон:

Напомним, ранее Камалия призналась, что в их отношениях с мужем царит матриархат.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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