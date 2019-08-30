Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

Певица отправила дочерей в элитную британскую школу

Дочери известной украинской певицы Камалии, Арабелла и Мирабелла, отправились в первый класс. Съемочная группа программы "Зірковий шлях" провела дочерей артистки в школу.

Девочки миллионера Мухаммеда Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске. Камалия призналась, что лишь на канцелярию потратила кругленькую сумму.

"Ну я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Ну, можно было, конечно, и поменьше вместиться, но я уже так взяла даже немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Ой, я отдала только за разные такие размалевки, тетрадочки, пеналы, без рюкзаков... Но у меня скидка хорошая, большая скидка", – говорит певица.

Камалия с мужем и детьми Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звездные супруги также рассказали, что уже успели продумать все до мелочей, даже то, кто будет возить девочек в школу.

"Обычно возит няня с водителем. Потому что это очень рано утром, мы в это время сами готовимся уже в офис. Потом их готовить, потом самому себя готовить", – рассказала Камалия.

Отметим, в большинстве школ обучение стартует 2 сентября. Однако учебный год для дочерей Камалии начался в конце августа, поэтому Мирабелла и Арабелла уже провели первый день в первом классе. Так, семья Камалии первой в украинском шоу-бизнесе начала учебный марафон.

Ранее мы также писали, что певица Камалия поделилась редким фото с отцом.

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