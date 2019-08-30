Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

Певица отправила дочерей в элитную британскую школу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33

Дочери известной украинской певицы Камалии, Арабелла и Мирабелла, отправились в первый класс. Съемочная группа программы "Зірковий шлях" провела дочерей артистки в школу.

Девочки миллионера Мухаммеда Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске. Камалия призналась, что лишь на канцелярию потратила кругленькую сумму.

"Ну я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Ну, можно было, конечно, и поменьше вместиться, но я уже так взяла даже немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Ой, я отдала только за разные такие размалевки, тетрадочки, пеналы, без рюкзаков... Но у меня скидка хорошая, большая скидка", – говорит певица.

Камалия с мужем и детьми
Камалия с мужем и детьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звездные супруги также рассказали, что уже успели продумать все до мелочей, даже то, кто будет возить девочек в школу.

"Обычно возит няня с водителем. Потому что это очень рано утром, мы в это время сами готовимся уже в офис. Потом их готовить, потом самому себя готовить", – рассказала Камалия.

Отметим, в большинстве школ обучение стартует 2 сентября. Однако учебный год для дочерей Камалии начался в конце августа, поэтому Мирабелла и Арабелла уже провели первый день в первом классе. Так, семья Камалии первой в украинском шоу-бизнесе начала учебный марафон.

Ранее мы также писали, что певица Камалия поделилась редким фото с отцом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Это тюрьма": Камалия попала в скандал Оля Цибульская впервые показала сына на телевидении: видео Тимур Мирошниченко станет отцом во второй раз: невероятное фото Маша Ефросинина показала, как вырос ее младший сын: трогательное видео
дети звезд Камалия
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево

Популярные статьи

Вчера, 14:56Fun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

Вчера, 12:18Fun

29 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

28 августаШоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

28 августаШоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

28 августаПсихология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото
Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото