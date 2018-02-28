Камалия восхитила ярким образом в облегающем платье на премии YUNA

Сегодня, 17:36

Певица посетила премию в компании мужа и дочерей

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: пресс-служба YUNA
Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: пресс-служба YUNA

Украинская певица Камалия предстала в ярком образе на премии YUNA-2018, которая состоялась 26 февраля в Национальном дворце искусств "Украина". Звезда надела длинное облегающее платье красного цвета силуэта "русалка". Компанию певице составил ее супруг Мохаммад Захур и их дочки – Мирабелла и Арабелла.

"Красная дорога 7-ой премии YUNA. Мое платье любезно предоставлено Урша Дрофеник (Словения) и костюм Захура любезно предоставлен Романом Демидовым (Украина)."- подписала фото Камалия.

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Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее Камалия выбрала чересчур короткое платье для ужина с мужемПевица Камалия удивила поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Артистка выбрала для романтического ужина с мужем-миллиардером Мохаммадом  Захуром чересчур короткое платье. Камалия засветила нижнее белье. 

Напомним, Камалия прокомментировала слухи о своем роскошном образе жизни и нашумевшую фотосессию, для которой певица позировала в ванной, наполненной шампанским.  
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Источник:

"Сегодня"

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