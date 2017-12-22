Камерон Диаз хочет усыновить ребенка

Вчера, 16:00

Актриса, по словам источника, готовит себя к материнству

Камерон Диаз. Фото: AFP
Камерон Диаз. Фото: AFP

45-летняя Камерон Диаз и 38-летний музыкант группы Good Charlotte Бенджи Мэдден поженились в январе 2015-го. Супруги пытались завести ребенка самостоятельно, но это ни к чему не привело. В итоге было решено взять приемного ребенка.

"Они хотят усыновить американского малыша, новорожденного. Оба хотят мальчика и уверены, что ребенок сделает их семью полной. Кэмерон чувствует, что время для этого пришло, она знает, что усыновление займет какое-то время и, конечно, готова ждать", — сообщил источник журналу Life & Style.

По его словам, актриса расспрашивает друзей о детях, об их воспитании, читает книги для родителей и полностью отдалась этому вопросу.

Напомним, Камерон Диаз рассказала, почему она отошла от публичной жизни. По словам актрисы, в какой-то момент она просто осознала, что не может сказать, кто она, куда движется, чем хочет заниматься. Сейчас актриса занимается поисками себя и наслаждается обществом мужа Бэнджи Меддена.
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