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Камерон Диаз впервые стала мамой: подробности

Актриса стала мамой дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:18
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: Getty Images

47-летняя голливудская актриса Камерон Диаз, которая ранее откровенно рассказала о своей семье и возрасте, впервые стала мамой. Радостную новость сообщила сама актриса в своем микроблоге.

Узнайте всю правду о беременности Камерон Диаз:

Звезда "Ангелов Чарли" вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году, сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

"С Новым годом от Медденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – сообщила на своей странице в Instagram Камерон Диаз.

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Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".

Напомним, ранее сообщалось, что Камерон Диаз беременна первенцем. Однако, подтверждению этим сообщениям не было.

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