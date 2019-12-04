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Камила Морроне призналась, что ее смущает в романе с Леонардо Ди Каприо

Девушка строит карьеру актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Камила Морроне
Камила Морроне
Фото: Getty Images

Роман 45-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо, которого обвинили в лесных пожарах в Амазонии, и 22-летней модели Камилы Морроне начался еще в декабре 2017, а в 2018 папарацци стали регулярно заставать их вместе.

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Стоит отметить, в сети довольно часто обсуждают разницу в возрасте звездной пары – 23 года. Леонардо и Камила не появляются вместе на публичных мероприятиях и стараются не афишировать отношения, однако летом 2019 Морроне не выдержала и все же обратилась к хейтерам.

Отметим, будучи моделью, Камила Морроне всегда мечтала об актерской карьере. Девушка уже успела сняться в таких картинах, как "Буковски", "Жажда смерти" и "Микки и медведь". О своих успехах Камила рассказала интервью Los Angeles Times. Она также надеется, что в результате успеха публика начнет ее воспринимать не как девушку Ди Каприо, а как личность.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Фото: Getty Images

"Я надеюсь, что после просмотра нового фильма люди начнут воспринимать меня как личность, а не как девушку известного человека. Я считаю, что каждый человек в паре должен из себя что-то представлять. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но буду стараться избегать этих вопросов и тем", – сказала Камила.

Кроме того, девушка прокомментировала разницу в возрасте с Леонардо Ди Каприо.

"В Голливуде и в мировой истории так много отношений с большой разницей в возрасте. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с кем ему хочется", – заявила 22-летняя Морроне.

Ранее мы также писали, что Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с возлюбленной.

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