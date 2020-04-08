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Канал "Украина" подготовил премьеру "Української пісні року: дата и время

NK, Олег Винник, Павло Зибров и другие звезды споют свои песни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:58

В субботу, накануне Пасхи, 18 апреля, в 22:00 телеканал "Украина" покажет национальную музыкальную церемонию "Українська пісня року" с участием самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.

За кулисами концерта "Українська пісня року" популярные артисты украинского шоу-бизнеса говорили только о главном – песне. Каждый рассказал о своей главной "Песне года".

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"Мені казково", потому что песня действительно стала украинским хитом", – прокомментировала певица TARABAROVA. И немного растерялась от вопроса журналистов, в команду кого из организаторов концерта она бы согласилась пойти: орлов – Михаила Поплавского или волков – Олега Винника, которые являются учредителями мероприятия. – Если честно, я не была готова к такому вопросу. Я лично знакома только с Винником. Он невероятно классный чувак, очень хороший и очень искренний".

TARABAROVA
TARABAROVA
Фото: пресс-служба

К "команде" Винника присоединились также Сергей Бабкин и Павел Зибров, второй, кстати, даже задумался о дуэте с Олегом Винником.

"Его сорокапяточек и моих пьятидесяточек объединить, и получится клуб столетних женщин", – смеясь, прокомментировал Павел Зибров.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: пресс-служба

Песню подарила и певица NK | Настя Каменских – и не только своему любимому, а большей части земного шара. Настя Каменских построила успешную музыкальную карьеру в Украине, а сейчас покоряет Латинскую Америку. За кулисами концерта артистка призналась – сочетать два материка оказалось делом не из легких, но оно того стоит.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

"Мне немного сложнее, чем всем нашим звездам, потому что приходится совмещать украинские концерты, съемки и латиноамериканские. Конечно, это большое счастье, когда я могу представлять свою страну далеко за океаном. Мы совсем еще немножко – и получим "Грэмми", – с улыбкой рассказала NK | Настя Каменских за кулисами церемонии "Українська пісня року".

"Українська пісня року" – национальная музыкальная премия, которая была основана в 2004 году Михаилом Поплавским. А в 2019-м его партнером по мероприятию стал певец Олег Винник. Артисты признаются – объединились, потому что болеют за украинскую песню.

Олег Винник и Михаил Поплавский
Олег Винник и Михаил Поплавский
Фото: пресс-служба

"Это уникальный мегапроект, это главная национальная музыкальная премия года и это ребрендинг "Української пісні", но самое главное – мы хотим, чтобы каждый год известные, а особенно молодые исполнители получали награду за то, что они делают", – рассказал Михаил Поплавский журналистам программы "Звездный путь" на канале "Украина".

Смотрите концерт "Українська пісня року" в субботу, 18 апреля, в 22:00 на телеканале "Украина".

Также недавно украинские звезды заговорили об убытках из-за отмены концертов.

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