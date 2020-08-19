Канье Уэст хочет создать христианскую версию TikTok

Рэпер обеспокоен контентом, который публикуют пользователи приложения

Известный американский рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст объявил о своем намерении работать с известным сервисом коротких видео TikTok, чтобы изменить его и сделать "более безопасным для детей". Своей идеей артист поделился в Twitter.

Не так давно приложение для обмена видео подверглось большой критике в США, поскольку правительство страны подозревало его в сборе данных о гражданах Штатов для Китая, в результате чего Microsoft предложила выкупить платформу.

На своей странице в Twitter Канье сообщил, что хотел бы создать "христианскую версию" приложения, чтобы обезопасить молодежь во всем мире.

Скриншот: Twitter Канье Уэста

"Ко мне пришло озарение – JesusTok. Я просмотрел видео в TikTok со своей дочерью, и как отец, который придерживается всех норм христианства, многие ролики меня обеспокоили, хотя сама технология мне по душе", – написал Уэст.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе. Якобы Ким находится в своем роскошном доме в Лос-Анджелесе с четырьмя детьми, в то время как Канье проживает на ранчо в штате Вайоминг.

Ранее стало известно, что рэпер будет баллотироваться в президенты, и уже подал заявку на участие в президентских выборах.

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