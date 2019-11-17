Канье Уэст начал выступать в тюрьмах: видео

Рэпер дал несколько концертов для американских заключенных

Канье Уэст выступил в тюрьме Фото: YouTube

Известный рэпер, продюсер, и муж Ким Кардашьян – Канье Уэст – выступил в тюрьме. Артист, который собирается стать президентом США, дал несколько непубличных концертов для заключенных в тюрьмах Хьюстона, штат Техас.

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Концерт Канье Уэста в тюрьме состоялся в рамках мероприятий "Воскресные службы", сообщает Associated Press. Кроме Уэста такие концерты проводят и другие известные исполнители, чьи шоу также стилизованы под церковную службу.

Канье Уэст выступил перед женским и мужским отделениями тюрем Harris County и Baker Street с госпел-хором и исполнил песни из своего нового альбома "Иисус – Король" ("Jesus Is King"). Соответствующие видео были опубликованы в сети.

В администрации тюрьмы Harris County рассказали, что представители звезды сами предложили устроить концерт. "Знаете, это было похоже на богослужение. Несколько моих коллег заплакали, увидев все это", – отметил шериф Harris County Эд Гонсалес.

Напомним, что недавно Канье Уэст признался, что страдал от сексуальной зависимости.

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