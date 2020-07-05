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Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты и его поддержал Илон Маск

Сегодня, 13:56

О желании стать президентом США рэпер заявил в Twitter

Муж Ким Кардашьян, известный американский рэпер Канье Уэст, который угрожает судом своему бывшему телохранителю, решительно настроен стать новым президентом США. Об этом исполнитель заявил на днях в своем Twitter. Примечательно, что инициативу знаменитости поддержал Илон Маск.

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", – написал в микроблоге Канье Уэст.

Илон Маск и Канье Уэст
Илон Маск и Канье Уэст
Фото: twitter.com/kanyewest

Одним из первых на твит рэпера отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том, что тот может рассчитывать на его поддержку.

Скриншот twitter.com/kanyewest

И хотя артист не уточнил, когда именно он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента, тэг #2020VISION намекает на то, что речь идет о ближайших выборах, которые запланированы в США на ноябрь 2020 года.

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Добавим, что о планах уйти в политику Канье сообщил на фестивале Fast Company Innovation в Нью-Йорке еще в ноябре 2019 года. Выступая перед аудиторией, Уэст сказал, что станет президентом, но публика тогда приняла его слова за шутку.

Ранее сообщалось, что Том Круз и Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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Источник: twitter.com/kanyewest
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