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Каньэ Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Сегодня, 10:40

43-летний рэпер официально подтвердил свое намерение стать президентом

43-летний рэпер Канье Уэст, который хочет создать христианскую версию TikTok, официально подтвердил свое намерение стать президентом США. Исполнитель подал заявку на участие в выборах нового главы государства, сделав это в последний день приема документов. Об этом сообщает издание Associated Press.

Муж Ким Кардашьян подал заявку на участие в выборах в штате Луизиана. Таким образом, он официально стал одним из кандидатов, за которого смогут проголосовать американцы в ноябре 2020 года. Помимо Канье Уэста, на пост президента США претендуют еще 10 политиков.

Рэпер Канье Уэст
Рэпер Канье Уэст
Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

4 июля 2020 года Канье Уэст публично сообщил о намерении баллотироваться на пост президента. Многие не восприняли слова рэпера всерьез, особенно на волне слухов о его нестабильном психическом состоянии. Ведь ранее супруга Канье – Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве мужа.

Зачем Ким Кардашьян покрестила детей в Армении, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал Канье в его намерении уйти в политику.

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