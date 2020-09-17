Канье Уэст помочился на свою статуэтку "Грэмми": видео
Рэпер не объяснил причину своего поступка
Знаменитый американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст ошеломил Сеть своей выходкой: артист помочился на статуэтку престижной музыкальной премии "Грэмми" и заснял этот момент на видео. Ролик рэпер опубликовал на своей странице в Twitter.
На видео показано, как статуэтка лежит в унитазе, перед которым, предположительно, стоит сам Канье и справляет малую нужду.
"Поверьте мне, я не остановлюсь", – подписал ролик рэпер.
Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Отметим, что Уэст является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций "Грэмми" и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста. Что именно заставило рэпера пойти на такой шаг – пока неизвестно.
Канье Уэст известен своей эксцентричностью. В соцсетях он нередко постит необычные и не всем понятые публикации, что иногда наталкивает пользователей Сети на мысль о ментальных проблемах Уэста.
О том, что у Канье есть проблемы с психическим здоровьем сообщила и его жена Ким Кардашьян. В большом обращении в Instagram она попросила отнестись к этой ситуации с понимаем, объяснив, что у Канье – биполярное расстройство личности. Ранее Канье Уэст заявил о желании создать христианскую версию TikTok.
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