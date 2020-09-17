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Канье Уэст помочился на свою статуэтку "Грэмми": видео

Сегодня, 11:18

Рэпер не объяснил причину своего поступка

Знаменитый американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст ошеломил Сеть своей выходкой: артист помочился на статуэтку престижной музыкальной премии "Грэмми" и заснял этот момент на видео. Ролик рэпер опубликовал на своей странице в Twitter.

На видео показано, как статуэтка лежит в унитазе, перед которым, предположительно, стоит сам Канье и справляет малую нужду.

"Поверьте мне, я не остановлюсь", – подписал ролик рэпер.

Отметим, что Уэст является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций "Грэмми" и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста. Что именно заставило рэпера пойти на такой шаг – пока неизвестно.

Канье Уэст известен своей эксцентричностью. В соцсетях он нередко постит необычные и не всем понятые публикации, что иногда наталкивает пользователей Сети на мысль о ментальных проблемах Уэста.

О том, что у Канье есть проблемы с психическим здоровьем сообщила и его жена Ким Кардашьян. В большом обращении в Instagram она попросила отнестись к этой ситуации с понимаем, объяснив, что у Канье – биполярное расстройство личности. Ранее Канье Уэст заявил о желании создать христианскую версию TikTok.

Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне – смотрите видео:

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