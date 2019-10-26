Канье Уэст признался, что страдал от сексуальной зависимости

Исполнитель с раннего детства пристрастился к порнографии

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

Американский рэпер Канье Уэст, представивший трейлер документального фильма Jesus Is King, признался, что годами страдал от сексуальной зависимости. Все началось с ранних лет, когда он нашел у отца журналы для взрослых. Усмирить похоть мужу Ким Кардашьян удалось благодаря вере.

О пополнении в семье Кардашьян-Уэст смотрите в ролике:

Откровенное признание Канье Уэст сделал в эфире Apple Beats 1 Radio. Артист рассказал, что в детстве наткнулся на журналы "для взрослых", а после пристрастился к порно.

"Отец постоянно покупал порнографические журналы и держал их на видном месте. Помню, как я нашел один такой журнал лет в пять и потом постоянно их листал. Со временем журналы сменила взрослая порнография. Я понимал, что у меня возникла вредная зависимость, но годами не мог от нее избавится. Порно помогало мне забыться", – говорит Канье.

Только год назад Уэст смог избавиться от вредной привычки. Рэпер осознал, что помешан на сексе и вся его работа во многих аспектах сводилась к этому. "Тогда я понял, что пора положить конец", – добавил он.

Канье Уэст Фото: Instagram

Теперь справиться с душевными проблемами артисту помогают медикаменты, а также вера. Не секрет, что в настоящее время Канье Уэст ударился в религию. Он даже провел собственную "Воскресную службу" на фестивале Coachella в этом году.

А недавно Канье Уэст заявил о намерении создать собственную церковь.

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