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Канье Уэст удивил неожиданным заявлением о президентстве

Рэпер намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты
Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты
Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Американский рэпер Канье Уэст, который недавно признался, что страдал от сексуальной зависимости, решил баллотироваться в президенты США. О намерении уйти в политику муж Ким Кардашьян сообщил на фестивале Fast Company Innovation в Нью-Йорке. Об этом сообщает NME.

Почему Канье Уэст отстал от моды, смотрите в ролике:

Когда Канье Уэст сказал, что станет президентом, публика, присутствующая на фестивале, приняла это за шутку.

"Когда я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году – сказал Канье на мероприятии, прежде чем его прервал смех аудитории. – Над чем вы смеетесь? Мы бы создали так много рабочих мест".

По мнению супруга Кардашьян, в США не хотят видеть чернокожих экономически успешными. В качестве примера Канье привел свое состояние в размере 890 миллионов долларов изданию Forbes, но его так и не назвали миллиардером. "Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы имели 100-процентное право собственности", – заявил Канье Уэст.

Артист также вспомнил в своем выступлении общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга. "Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", – добавил Уэст.

Ранее Канье Уэст вспомнил начало своего романа с Ким Кардашьян.

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