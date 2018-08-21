Канье Уэст в носках и тапочках на два размера меньше пришел на свадьбу к друзьям

Рэпер "взорвал" сеть своим нарядом

Канье Уэст. Фото: Getty

Знаменитый американский рэпер, дизайнер и супруг Ким Кардашьян – Канье Уэст любит эпатировать публику. А в сети в последнее время и вовсе усомнились в его адекватности после заявлений рэпера о том, что он страдает биполярным расстройством личности, а также поддерживает нынешнего президента США Дональда Трампа (нелюбимого многими знаменитостями в Голливуде).

На этот раз социальные сети "взорвал" новый наряд Канье, в котором он посетил свадьбу своего друга, также рэпера, 2 Chainz. Внимание всех привлекла обувь Уэста. Под бледно-салатовый костюм от Louis Vuitton рэпер надел тапочки на два размера меньше из собственной коллекции Yeezy. На свадьбе Канье сопровождала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: twitter.com/kanyewest

В сети мгновенно разлетелись фото и видео выхода парочки в свет. Ким для мероприятия выбрала длинное неоновое платье с высоким разрезом.

Тапок Канье Уэста Фото: instagram.com/modernnotoriety