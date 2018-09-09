Канье Уэст выпустил стебный клип на песню I Love It
Американский рэпер Канье Уэст представил новый клип на песню I Love It.
Канье Уэст, известный американский музыкант и муж светской львицы Ким Кардашьян, которая не так давно "вживила" себе в шею пугающее светящееся ожерелье, презентовал новый клип на композицию I Love It.
В записи как композиции, так и ролика принял участие рэпер Лил Памп. А также к ним присоединилась актриса и комик Адель Гивенс, которая читает текст, а парни следуют за ней в огромных стебных мягких костюмах с "золотыми" цепями на шеях и в шлепанцах.
Напомним, этим летом Канье восьмой раз подряд возглавил чарт Billboard со своим новым альбомом. Стоит отметить, что Канье и Эминем единственные музыканты, чьи новые альбомы занимали первые строчки в чарте Billboard восемь раз подряд.
Еще несколько материалов по теме:Близкие Канье Уэста обеспокоены его "сумасбродным" поведением Эксперт объяснила, почему Канье Уэст всегда стоит позади Ким Кардашьян Канье Уэст назвал Ким Кардашьян "Марией-Антуанеттой нашего времени" 20-летняя Кайли Дженнер снялась в клипе бойфренда в образе богини
Источник: "Сегодня"