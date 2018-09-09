Канье Уэст выпустил стебный клип на песню I Love It

Американский рэпер Канье Уэст представил новый клип на песню I Love It.

Фрагмент клипа на песню I Love It. Фото: YouTube

Канье Уэст, известный американский музыкант и муж светской львицы Ким Кардашьян, которая не так давно "вживила" себе в шею пугающее светящееся ожерелье, презентовал новый клип на композицию I Love It.

В записи как композиции, так и ролика принял участие рэпер Лил Памп. А также к ним присоединилась актриса и комик Адель Гивенс, которая читает текст, а парни следуют за ней в огромных стебных мягких костюмах с "золотыми" цепями на шеях и в шлепанцах.

Напомним, этим летом Канье восьмой раз подряд возглавил чарт Billboard со своим новым альбомом. Стоит отметить, что Канье и Эминем единственные музыканты, чьи новые альбомы занимали первые строчки в чарте Billboard восемь раз подряд.