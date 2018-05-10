Канны-2018: Пенелопа Крус сменила два мини за вечер

Вчера в Каннах состоялась вечеринка журнала Vanity Fair и модного Дома Сhanel

Пенелопа Крус. Фото: AFP

На Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский фестиваль. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Во второй день фестиваля Пенелопа Крус сменила два мини за вечер.

Вчера состоялась вечеринка журнала Vanity Fair и модного Дома Сhanel в отеле JW Marriott Rooftop.

Для светского мероприятия Крус выбрала нежно-голубое платье на бретельках от Chanel, под которое подобрала туфли из сатина, декорированные перьями.

Пенелопа Крус Фото: Getty

В этот же вечер Пенелопа была замечена у отеля в коротком наряде в горошек. Стильный образ звезда дополнила белыми туфлями и сумочкой.

Пенелопа Крус Фото: Getty

Напомним, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились перед фотографами в стильных брючных костюмах.

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